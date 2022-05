Inventx eröffnet Standort in Bern

Daniel Wenger, Inventx (Bild: ZVG)



Inventx, IT-Partnerin der digitalen Transformation der Schweizer Finanz- und Versicherungsindustrie, treibt ihr Wachstum voran. Nach Chur, Zürich und St.Gallen eröffnet Inventx nun auch einen Standort in Bern, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Daniel Wenger, der bei Inventx den Bereich Insurance verantwortet und selbst in der Bundesstadt wohnt, vertritt die Geschäftsleitung am neuen Standort. Er ist Teil eines Kernteams von Inventx-Mitarbeitenden, die ebenfalls im Grossraum Bern leben. Zunächst schafft Inventx in Bern 25 Stellen.

Inventx will auch als Arbeitgeberin für alle IT-Fachspezialisten in der Deutschschweiz noch interessanter werden, indem diese frei wählen können, von welchem Standort aus sie arbeiten. Genau wie am Hauptsitz in Chur, im Circle am Flughafen Zürich oder in St. Gallen ist auch die neue Niederlassung in Bern zentral gelegen und gut mit dem ÖV erschlossen.