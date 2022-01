Inventx formiert Spitze neu

Daniel Wenger, Leiter Insurance, Mitglied der Geschäftsleitung, Inventx



Die Inventx startet mit einer neu formierten Führungsspitze in das neue Jahr. Neben den strategischen Marktbereich Banking trete als wichtiges Wachstumssegment der Bereich Insurance, heisst es in einer Medienmitteilung vom Donnerstag. Im Zuge dessen wird Daniel Wenger, der diesen Marktbereich erfolgreich aufgebaut hat und ihn leitet, in die Geschäftsleitung der Inventx berufen. Er stiess 2020 zur Inventx und war davor unter anderem Chief Marketing Officer bei der Versicherungs-Software-Schmiede Adcubum und Business-Unit- Leiter bei SAP.

Andreas Benz tritt per 1. Februar die Funktion als Leiter Core Banking Solutions an und nimmt Einsitz im "Strategy Leadership Team" der Inventx. Benz war seit 2009 Group Chief Information Officer (CIO) der VP Bank Liechtenstein und zuvor Head of IT Core Banking sowie Senior Projektmanager bei der Einführung der Avaloq-Software als Gesamtbankenlösung. Bevor der Wirtschaftsinformatiker und promovierte Wirtschaftswissenschafter zur VP Bank stiess, war er über lange Jahre bei Raiffeisen aktiv, wo er zuletzt den gesamten Projektleiterpool führte.

Die Geschäftsleitung unter Führung von Pascal Keller (neuer CEO seit 1.1.2022) besteht nun aus Daniel Wenger (Insurance), Patrick Hagen (Corporate Services), Christoph Züger (Business Development & Sales), Fabio Cortesi (Technology Services) und Pascal Wild (Banking).