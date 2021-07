Investieren in Asien: Profitieren von globalen Megatrends

Die Wachstumsdynamik in Asien hat eine Vielzahl von Gründen. (Bild: ZVG/gettyimages)



Die wirtschaftlich führenden Länder Asiens sind auf bestem Weg, mit ihrem Aufschwung auch den Wachstumskurs der globalen Wirtschaft zu stützen. Nirgendwo sonst ist dieser "Rebound" so ausgeprägt. Der Internationale Währungsfonds schätzt das Wachstum des asiatischen Bruttoinlandprodukts (ohne Japan) auf über 8%, was sowohl von Europa als auch den USA nicht annähernd erreicht wird.

Diese Wachstumsdynamik in Asien hat eine Vielzahl von Gründen, dazu gehören unter anderen:

Eine günstige Demografie

Nach Schätzungen der UNO wird die Bevölkerung im arbeitsfähigen Alter in Asien von 2020 bis 2030 um knapp 200 Millionen zunehmen.



Sehr hohe Investitionen in Forschung und Entwicklung

Dadurch werden Innovationen gefördert, was ein starker Indikator für künftiges überdurchschnittliches Wachstum ist.



Asiatische Aktien: Auf die Gewinner langfristiger Trends setzen

Für Aktien-Investoren sind vor allem drei Trends in der asiatischen Wirtschaft interessant:

Erstens die steigenden Ausgaben für Premiumprodukte und Nicht-Basiskonsumgüter. Während beispielsweise ein durchschnittlicher Haushalt in Indien im Jahr 2000 noch durchschnittlich 47% des Budgets für Lebensmittel, Getränke und Tabak ausgab, lag dieser Anteil 2019 nur noch bei 30%. Der Anteil der Ausgaben für Güter und Dienstleistungen des nicht täglichen Bedarfs stieg in derselben Zeit von 5% auf 16% (Quelle: CEIC, JP Morgan, Daten per August 2020).

Zweitens spielen globale Technologieführer aus Asien eine entscheidende Rolle. Die Konsolidierung in der Halbleiterindustrie hat die Stellung etablierter Akteure gestärkt und deren operative Margen erhöht. Sie sind im globalen Wettbewerb sehr gut positioniert.

Drittens das Kreditwachstum in ausgewählten Märkten: Verschiedene Länder Asiens wie Indonesien, die Philippinen oder Indien, sind in Bezug auf das Kreditangebot immer noch unterversorgt. Dies eröffnet Finanzinstituten die Chance, diese Märkte stärker zu durchdringen.

Die asiatischen Aktienmärkte sind im historischen Vergleich fair und gegenüber anderen bedeutenden Märkten wie etwa den USA zurzeit günstig bewertet.

Asiatische Anleihen: Renditevorteile nutzen

Auch für die Anleihenmärkte Asiens ist die starke Wachstumsdynamik positiv. Zudem sind die Spreads von Unternehmens­anleihen im historischen Vergleich sowohl im Bereich Investment Grade als auch bei High-Yield-Papieren immer noch gross, und dürften sich im Verlauf der nächsten Monate weiter verengen.

Asiatische Anleihen bieten gegenüber den Märkten in Europa und den USA zurzeit höhere Renditen bei gleichzeitig kürzerer Duration. Letzteres wird von Anlegern geschätzt, die Zinsänderungsrisiken möglichst klein halten wollen.

Chinas Anleihenmarkt, der zweitgrösste der Welt, ist zurzeit mit 6,8% im globalen Anleihen-Index Bloomberg Barclays Global Aggregate gewichtet. Das Land ist somit im Verhältnis zu seiner Wirtschaftskraft klar unterrepräsentiert. Wir gehen davon aus, dass sich dieser Anteil in den kommenden Jahren auf über 15% erhöhen und den Markt stützen wird.

