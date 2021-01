Investrends.ch-Umfrage: Grösste Chancen mit Anlagen in Aktien

Die Umfrageteilnehmerinnen und -teilnehmer sehen in Aktien die weitaus grössten Anlagechancen im 2021. (Bild: Shutterstock.com/katjen)



Investmentexperten empfehlen stets ein diversifiziertes Portfolio, in dem die Anlagen nach bestem Risiko-Ertragsverhältnis gewichtet sein sollten. Darin machen in der Regel Aktien und Obligationen je nach Risikoappetit den Löwenanteil unter sich aus.

Gefragt nach den grössten Anlagechancen im Jahr 2021, haben nun die investrends.ch-Umfrageteilnehmerinnen und -teilnehmer Obligationen abgestraft: Gerade einmal 1,9% sehen offenbar in dieser Anlageklasse die besten Anlagechancen. Auf der anderen Seite vertrauen 42,9% in Aktien, anscheinend beflügelt durch die starken letzten Wochen an den Märkten und durch optimistische Experten-Prognosen – obwohl auch meistens auf die Konjunkturrisiken durch die Covid-19-Pandemie hingewiesen wird, die wiederum vom Verlauf der Impfkampagnen abhängig ist.

Hinter den Aktien rangiert Bitcoin mit 26,1% der Stimmen an zweiter Stelle. Das ist insofern keine Überraschung, als der Kurs der Krypto-Währung in den letzten 12 Wochen um mehr als 140% in die Höhe geschossen ist. Hier stellt sich aber die Frage, ob man angesichts der enormen Volatilität des Bitcoin nicht schon zu spät ist, wenn man jetzt noch einsteigt. An dritter Stelle der Skala der Anlagechancen rangieren Rohstoffe mit 10,7% knapp vor dem sicheren Hafen Gold (9,9%) und Private Equity (8,5%).

Das Umfrageresultat zeigt also, dass die Umfrageteilnehmerinnen und -teilnehmer ihre Anlagechancen im 2021 durchaus nicht risikoavers sehen, also auch mit einem gewissen Optimismus in die nähere Zukunft blicken.

In der neuen Umfrage können Sie Ihre Meinung darüber abgeben, ob Sie bei der Wahl eines Anlageprodukts grossen Wert auf ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Governance) legen. Hier geht es zur Umfrage.