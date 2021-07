Inyova gewinnt Nachhaltigkeits- und Startup-Experten

Alois Flatz, Mitglied des Verwaltungsrates, Inyova



Der Nachhaltigkeitsexperte und promovierte Ökonom Alois Flatz wird Mitglied des Inyova-Verwaltungsrates. Wie einer Medienmitteilung vom Montag zu entnehmen ist, war er bereits seit 2018 als Seed-Investor aktiv an der Unternehmensentwicklung von Inyova beteiligt. Flatz war in seiner langjährigen Karriere unter anderem als Head of Research bei dem Schweizer Pionierunternehmen Sustainable Asset Management tätig. In dieser Stellung war er massgeblich an der Gründung des bekannten Dow Jones Sustainability Index beteiligt, dem ersten und heute weltweit führenden Aktienindex, der auch ökologische und soziale Kriterien berücksichtigt.

Darüber hinaus war Flatz Berater des Unternehmens Generation Investment Management, das u. a. vom ehemaligen amerikanischen Vize-Präsidenten Al Gore gegründet wurde. Er war ebenfalls Mitgründer und Verwaltungsratspräsident von Fision Technologies (Exit zu Zalando 2020) und Mitgründer von Forma Futura. Flatz, der auch Startup-Gründer und -Investor ist, werde seine langjährige Erfahrung mit Schwerpunkt auf die Expansion von Inyova einbringen.

Inyova wurde 2017 in Zürich gegründet, 2019 ging die umfassende Plattform für digitales Impact Investing an den Start.