Iqbal Khan übernimmt alleinige Führung von UBS Global Wealth Management

Iqbal Khan, President Global Wealth Management, UBS (Bild: ZVG)



Die UBS hat am Mittwoch Änderungen in der Konzernleitung bekannt gegeben. Nach einer 39-jährigen Karriere bei UBS (und einer ihrer Vorläuferbanken, PaineWebber), hat Tom Naratil entschieden, sich per 3. Oktober 2022 von seinen derzeitigen Aufgaben als Co-President Global Wealth Management und President UBS Americas zurückzuziehen. Er war in den vergangenen elf Jahren Mitglied der UBS-Konzernleitung und davor in verschiedenen Unternehmensbereichen, Konzernfunktionen und Regionen tätig. Er wurde 2011 zum Group Chief Financial Officer und 2014 zum Group Chief Operating Officer ernannt. Im Jahr 2016 übernahm er die Leitung des Wealth-Management-Geschäfts der Bank in der Region Americas und wurde zum President UBS Americas ernannt. 2018 wurde er Co-President Global Wealth Management (GWM) und baute zusammen mit Co-President GWM Iqbal Khan das Wealth-Management-Geschäft der UBS aus.

Iqbal Khan wird per 3. Oktober alleiniger President Global Wealth Management. Seit er 2019 zu UBS kam, hat er neben Tom Naratil als Co-President GWM fungiert. Khans globales Netzwerk, sein Hintergrund als Revisor für die Bereiche Finanzen und Regulierung, seine Expertise im Risikomanagement und sein konstanter Fokus auf das Ergebnis für die Kunden und das Geschäft machen ihn laut UBS zur idealen Besetzung für die Leitung von GWM und gewährleisten eine nahtlose weitere Umsetzung der globalen Wachstumsstrategie der Grossbank.

Naureen Hassan (Bild: ZVG)



Als President UBS Americas sowie CEO der UBS Americas Holding stösst Naureen Hassan von der Federal Reserve Bank of New York (FRBNY) per 3. Oktober zu UBS. Sie wird Mitglied der UBS-Konzernleitung werden. Hassan war zuletzt First Vice President und Chief Operating Officer der FRBNY, wo sie auch als alternierendes stimmberechtigtes Mitglied des Federal Open Market Committee diente. Bevor sie zur FRBNY wechselte, war sie Chief Digital Officer bei Morgan Stanley Wealth Management und für die digitale Transformation des Geschäfts zuständig. Vor ihrer Zeit bei Morgan Stanley war sie als Executive Vice President für die Investor-Services-Strategie, -Segmente und -Plattformen bei der Charles Schwab Corporation zuständig und Mitglied des Executive Committee des Unternehmens. Zuvor hatte sie bei der Charles Schwab Corporation verschiedene führende Funktionen in den Bereichen Geschäftstransformation, Strategie und Kundenerfahrung inne. Sie begann ihre berufliche Laufbahn bei McKinsey & Company.