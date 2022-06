Janus Henderson engagiert vierköpfiges Team für Schwellenländeranleihen

Jim Cielinski, Global Head of Fixed Income, Janus Henderson (Bild: ZVG)



Janus Henderson hat ein vierköpfigen Team für Emerging Market Debt ("EMD") für seine globale Fixed-Income-Plattform engagiert, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Das Team besteht aus den langjährigen und angesehenen Portfoliomanagern Bent Elvin Lystbaek, Jacob Ellinge Nielsen, Thomas Haugaard und Sorin Pirău. Das Team kommt von Danske Bank Asset Management, wo es 6 Mrd. Euro für Institutionelle und Privatkunden verwaltete. Sie werden zum 1. September 2022 zu Janus Henderson stossen und an Jim Cielinski, Global Head of Fixed Income, berichten. Das Team wird seinen Sitz in Kopenhagen, Dänemark, haben und soll die Präsenz des Unternehmens in Nordeuropa weiter ausbauen.

Laut Cielinski unterstreicht die Übernahme des EMD-Teams Janus Hendersons Fokus auf die Erfüllung der Kundenbedürfnisse nach eigenständigen Strategien für Schwellenmarktanleihen und die Verbesserung von Janus Hendersons globaler Fixed-Income-Franchise und Fähigkeit, branchenübergreifende Fixed-Income-Lösungen aufzubauen. Schwellenmarktanleihen seien ein schnell wachsendes Marktsegment, in dem viele Anleger nach höheren Erträgen und risikobereinigten Renditen Ausschau halten. "Wir glauben, dass dies eine entscheidende Komponente einer globalen festverzinslichen Plattform ist, die Einzelstrategie- und Multi-Sektor-Portfolios unterstützt ", so Cielinski.