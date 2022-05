Janus Henderson ernennt neuen Head of Operations

Panos Nikopolitidis, Head of Operations, Janus Henderson (Bild: ZVG)



Janus Henderson Investors hat am Dienstag die Ernennung von Panos Nikopolitidis zum Head of Operations bekannt gegeben. Nikopolitidis, der die Funktion am 16. Mai 2022 übernommen hat seinen Sitz in London und berichtet an Global Chief Operating Officer, JR Lowry. Nikopolitidis ersetzt Graham Foggin als Head of Operations, der Ende Juni nach 20 Jahren bei Janus Henderson in den Ruhestand geht.

In dieser Funktion wird Nikopolitidis für die operative Strategie, die Fondsadministration, das Anlagegeschäft, das Kundengeschäft, das Investment Controlling die Aufsicht über externe Administratoren sowie für das Performance- und Kundenreporting verantwortlich sein. Er ist zudem Mitglied des Janus Henderson Executive Committee.

Nikopolitidis kommt von Russell Investments, wo er seit 2017 Head of Global Investment & Data Operations war. Während dieser Zeit implementierte er im Rahmen des Datenstrategieprogramms des Unternehmens ein globales Betriebsmodell sowie ein Enterprise Data Management (EDM)-Modell. Vor seiner Tätigkeit bei Russell Investments arbeitete er als Head of Operations/COO bei der Londoner Hedge-Fonds-Boutique OCL Capital LLP, wo er alle operativen Tätigkeiten und Handelsaktivitäten verantwortete. Nikopolitidis ist Absolvent der McCormack School of Policy and Global Studies der University of Massachusetts und hat einen MSc in Financial Economics der Boston University.