Janus Henderson mit neuem CEO

Die Janus Henderson Group hat Ali Dibadj, den Leiter der Strategieabteilung von AllianceBernstein (AB), zum neuen Chief Executive Officer ernannt, wie Citywire am Donnerstag berichtete. Dibadj werde das Amt offiziell am 27. Juni antreten. Der Chief Financial Officer von Janus Henderson, Roger Thompson, fungiert unterdessen als Interimschef, denn der bisherige CEO Dick Weil geht Ende des Monats in den Ruhestand, wird aber noch bis Ende Juni in beratender Funktion tätig sein.

Dibadj verlässt AllianceBernstein, wo er auch als Chief Financial Officer tätig war. Davor war er Portfoliomanager im Aktienteam von AB. Es wird erwartet, dass Dibadj in seiner neuen Funktion dem Board von Janus Henderson beitreten werde.