Janus Henderson stärkt Team für Portfolio und Strategie

Matt Bullock, Head of EMEA Portfolio and Construction Strategy, Janus Henderson (Bild: ZVG)



Janus Henderson Investors hat am Montag die Ernennung von Matt Bullock zum Head of EMEA Portfolio and Construction Strategy bekannt gegeben. Bullock, der diese Aufgabe zum 31. Januar 2022 übernommen hat, arbeitet von London aus und berichtet an Adam Hetts, Global Head of the Portfolio Construction Strategy Team (PCS).

Diese neu geschaffene Stelle verändere das globale PCS-Geschäft der Gesellschaft grundlegend. Bullock werde das Modell für die Zusammenarbeit mit institutionellen Kunden in der gesamten EMEA-Region aufbauen und als Leiter des in London ansässigen Teams von Portfoliostrategen fungieren.

Bullock blickt auf mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche zurück und war zuletzt bei Wellington Management als Investment Director, Multi-Strategy Solutions and Thematics tätig. Davor hatte er verschiedene Führungspositionen mit Schwerpunkt auf den EMEA-Märkten inne, darunter leitende Positionen bei BlackRock und der Pendal Group (ehemals BT Investment Management).

Zusätzlich zur Einstellung von Matt Bullock meldet die Gesellschaft die Ernennung von Peter Harrington-Howes zum Senior Portfolio Strategist in den USA. Er verfügt über mehr als 16 Jahre Erfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche und war zuletzt als Senior Portfolio Advisor bei Natixis beschäftigt, wo er mit Intermediären und institutionellen Kunden in den USA, Lateinamerika und den US-Offshore-Märkten zusammenarbeitete.