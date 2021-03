Janus Henderson verstärkt Vertriebsteam in der Schweiz

Fortunat Signorell ist neuer Sales Manager von Janus Henderson Investors in der Schweiz. (Bild:zvg)



In seiner neu geschaffenen Rolle wird Fortunat Signorell zusammen mit dem Schweizer Vertriebsteam – bestehend aus Fedor Plambeck, Sven Weideborg und Carolin Hefele – für den Ausbau des Wholesale-Vertriebs und des institutionellen Vertriebs in der Schweiz und Liechtenstein verantwortlich sein. Mit seiner Ernennung steigt die Zahl der Vertriebsmitarbeiter (ohne Kundendienst) auf vier.

Signorell bringt zehn Jahre Branchenerfahrung mit. Zuletzt war er bei M&G Investments als Business Development Manager tätig. Davor nahm er diverse Funktionen bei der UBS wahr. In dieser Zeit schloss er parallel sein Studium an der AKAD Banking & Finance als Dipl. Bankwirtschafter HF ab. Unterstellt ist er Fedor Plambeck, dem Director of Sales Schweiz.

Seine Einstellung unterstreicht die Bedeutung des europäischen Marktes für das Unternehmen, wie dieses mitteilt. Im Januar kündigte Janus Henderson im Rahmen des Ausbaus der Vertriebspräsenz in Europa die Einstellung von Carsten Herwig als Sales Director Deutschland an.