Jolt Capital verstärkt Partner-Gremium

Maxime Mallet, Partner, Jolt Capital (Bild: ZVG)



Jolt Capital hat Maxime Mallet zum neuen Partner ernannt, wie die auf B2B-Deeptech spezialisierte Wachstumskapitalgesellschaft am Dienstag bekannt gab. Mallet arbeitete zehn Jahre als Equity Research Analyst bei Natixis und der Deutschen Bank in Paris und London. Seine fundierten Kenntnisse in Hardware und Mikroelektronik führten ihn zwei Jahre in Folge zu den Top 10 der besten Analysten für Halbleiter in Europa (Extel-Rankings). In dieser Zeit unterstützte er auch verschiedene Unternehmen bei ihrem Börsengang. Seit September 2020 war Mallet Director im Large-Cap-Team von Bpifrance, wo er an einer Reihe von Deals und M&A beteiligt war, insbesondere in den Bereichen Industrie und Energie.

Mallet absolvierte sowohl die ESIEE Paris (MSc Eng) als auch die ESCP Europe (MSc Finance). Ausserdem studierte er Robotik an der Universität von Salamanca (Spanien).