J.P. Morgan AM ernennt Head of Investment Stewardship EMEA

Yo Takatsuki, Head of Investment Stewardship EMEA, J.P. Morgan Asset Management



Head of Investment Stewardship für EMEA heisst Yo Takatsuki, wie J.P. Morgan Asset Management am Montag mitteilte. Er wird er eng mit den Portfoliomanagern und Research-Analysten für die verschiedenen Anlageklassen zusammenarbeiten. Takatsuki wird von London aus arbeiten und berichtet an Jennifer Wu, Global Head of Sustainable Investing.

Takatsuki arbeitete zuvor für AXA Investment Managers, wo er das Investment-Stewardship- und Active-Ownership-Programm des Unternehmens weltweit leitete. Davor war er sieben Jahre lang bei BMO Global Asset Management tätig, wo er sich auch auf Governance und nachhaltige Investments konzentrierte. Bevor er in die Finanzindustrie wechselte, arbeitete Yo Takatsuki fast ein Jahrzehnt lang als Journalist unter anderem bei den Senden BBC, Bloomberg und CNBC.