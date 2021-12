J.P. Morgan AM: Head of Investment Stewardship wird global

Yo Takatsuki, Global Head of Investment Stewardship, J.P. Morgan Asset Management



Seit Februar 2021 verantwortet Yo Takatsuki als Head of Investment Stewardship EMEA die Stimmrechtsvertretung auf Hauptversammlungen (Proxy-Voting), das Corporate Engagement sowie die Stewardship-Berichterstattung in der Region. In seiner neuen Funktion wird diese Verantwortung nun auf Nordamerika und den asiatisch-pazifischen Raum ausgeweitet, und Takatsuki wird die globalen Investment-Stewardship-Aktivitäten des Hauses koordinieren, wie J.P. Morgan Asset Management am Mittwoch mitteilte. Die regionalen Investment Stewardship Heads Nishesh Kumar (Nordamerika), Felix Lam (Asien ex Japan) und Shizuko Ohmi (Japan) werden zukünftig an ihn berichten.

Unter Investment Stewardship wird der verantwortungsvolle Umgang mit dem für Kunden treuhänderisch verwalteten Kapital zusammengefasst. Dieser zunehmend wichtige Bereich ist laut Medienmitteilung Teil des Teams von Jennifer Wu, Global Head of Sustainable Investing. Insgesamt sind bei J.P. Morgan AM bereits 13 Stewardship-Spezialistinnen und -Spezialisten aktiv, die in allen Anlageklassen eng mit dem Portfoliomanagement und den Research-Analystinnen und -Analysten zusammenarbeiten.