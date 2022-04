Julius Bär Singapur-Veteran kehrt nach Lugano zurück

Alberto Martinelli, Julius Bär (Bild: ZVG)



Alberto Martinelli, langjähriger Team Head Private Banking International der Bank Julius Bär in Singapur, wechselt zurück zur Bank Julius Bär in die Schweiz, wie die Bank am Montag mitteilte. Per 1. April 2022 hat Martinelli mit dem Aufbau und der Leitung eines neuen Teams in Lugano begonnen, das sich auf die Unternehmensakquisition und die Geschäftsentwicklung internationaler Kunden konzentriert. Er berichtet an Sergio Leoni, Group Head Italy & Ticino Julius Bär.

Als erfahrener Banker ist Martinelli seit 17 Jahren in Asien und leitet seit 2016 internationale Teams bei Julius Bär und zuvor bei UBS. Er war massgeblich an der Gründung und dem Vorantreiben der Initiativen von Julius Bär in Asien beteiligt und unterstützte internationale UHNW- und HNW-Personen und -Familien, die Asien als ihr Zuhause wählen oder Geschäfte in Asien haben.