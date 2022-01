Julius Bär verkauft strategische Beteiligung

Manfred Wergen (Bild: ZVG)



Die Julius Bär Gruppe hat am Montag bekannt gegeben, dass sie eine Vereinbarung über den Verkauf sämtlicher Aktien der Wergen & Partner Vermögensverwaltungs AG an das Management des unabhängigen Vermögensverwalters mit Sitz in Zürich unterzeichnet hat. Diese Transaktion sei das Ergebnis einer Überprüfung der strategischen Beteiligungen der Gruppe, bei der man zum Schluss gekommen sei, dass sich die Wergen & Partner Vermögensverwaltungs AG unter der Eigentümerschaft des bestehenden und zukünftigen Managementteams am besten weiterentwickeln könne.

Julius Bär hatte den Vermögensverwalter im Februar 2017 übernommen. Das stets profitable Unternehmen habe sich seither unter unveränderter Führung erfolgreich entwickelt, wobei sich die verwalteten Vermögen verdoppelt hätten, heisst es weiter in einer Medienmitteilung. Das bestehende sechsköpfige Wergen & Partner Team wird die bei verschiedenen Depotbanken gebuchten Kunden unabhängig weiter betreuen. Die Transaktion soll im ersten Quartal 2022 abgeschlossen werden. Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.