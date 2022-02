Jupiter holt Chefin für Nachhaltigkeit bei HSBC

Sandra Carlisle, Head of Sustainability, Jupiter (Bild: ZVG)



Jupiter hat am Mittwoch die Ernennung von Sandra Carlisle zum Head of Sustainability bekannt gegeben.Das Corporate Sustainability Team übernimmt die Verantwortung für die Umsetzung und Förderung der kohärenten Nachhaltigkeitsstrategie von Jupiter. Dabei wird dem dualen Fussabdruck auf Unternehmens- sowie Investment-Ebene Rechnung getragen. Das Team arbeitet mit sämtlichen Geschäftsbereichen zu­sammen, um Nachhaltigkeit weiter in das Unternehmen zu integrieren,

Carlisle kommt von HSBC Asset Management, wo sie seit 2017 als Global ESG Lead für das institutionelle Geschäft tätig war. In dieser Funktion zeichnete sie für die Kunden- und Geschäftsstrate­gie von Versicherungen, Staatsfonds und Pensionsfonds verantwortlich. Sie war laut Medienmitteilung massgeblich an der Auflegung mehrerer ESG- und Impact-Fonds beteiligt und hatte zwischen 2018 und 2020 zwei Jahre lang den Vorsitz des HSBC Asset Management Climate Business Council inne. Davor war sie Head of Responsible Investment bei Newton Investment Management, wo sie das globale ESG-Research-Team für Aktien, Anleihen und Multi-Asset-Strategien leitete. Carlisle war auch für das Investment Stewardship und die politische Arbeit des Unternehmens verantwortlich.

Sandra Carlisle verfügt über drei Jahrzehnte Erfahrung an öffentlichen und privaten Märkten bei führenden globalen Investmentbanken und in der Vermögensverwaltungsbranche. 16 dieser Jahre widmete sie dem Bereich verantwortungsbewusstes Investment und ESG, darunter drei Jahre als Vorstandsmitglied der Initiative UN PRI (Prinzipien für verantwortliches Investieren).