Kendris und Globalance spannen zusammen

Kendris nutzt "Globalance World" für die Investment-Portfolioanalyse und das Reporting. (Bild: Shutterstock.com/Metamorworks)



Das Schweizer Beratungsunternehmen für Family Offices, Trust- und Treuhand-Dienst­leistungen Kendris hat mit dem Pionierunternehmen für nachhaltige und zukunftsorientierte Anlagen, der Globalance Bank, eine Kooperation abgeschlossen, wie einer Medienmitteilung vom Dienstag zu entnehmen ist. Mit der Nutzung von "Globalance World", einer inter­aktiven digitalen Weltkugel für Investoren, werde das "eInvestmentReporting" von Kendris den Kunden eine neuartige holistische Investment-Portfolioanalyse unter Berücksichtigung von ESG, Klimawandel, Megatrends sowie ökologischem Footprint bieten.

Die Globalance Bank ermöglicht mit globalanceworld.com, tausende von börsen­kotierten Unternehmen und ausgewählten Indizes hinsichtlich Nachhaltigkeit, ESG und Klimawandel und Megatrends zu analysieren und zu beurteilen.

Diese ganzheitliche Analysesicht nutze Kendris mit der neuen Kooperation, um ihre eigenen Analyse- und Reportingtools um ein weiteres Level zu ergänzen. Mit der digitalen Wertschriften-Buchhaltung und dem interaktiven "eInvestmentReporting" richte sich Kendris vermehrt an Institutionelle Investoren, CFOs oder Aufsichtsgremien und biete hierzu aus Treuhand- und Buchhaltungssicht eine neuartige Lösung zur Portfolioanalyse an. So könne das Unternehmen mittels eigens entwickelter Schnittstellen von den führenden Banken verschiedene Konto- und Portfolio-Informationen für ihre Kunden individuell zusammenführen und mit der Datenkonsolidierung eine vollumfassende Finanz­datenquelle schaffen. Daraus liessen sich wiederum verschiedene Analysen, Reportings oder auch zusätzliche Berichte für rechtliche, regulatorische und steuerliche Zwecke kundenspezifisch auf­bereiten.