"key4" geht neue Partnerschaft mit Homegate ein

UBS erweitert die Hypothekenplattform key4 um eine weitere Partnerschaft mit der Immobilienvermittlungsplattform homegate.ch. (Bild: Shutterstock.com/Stefano Ember)



Ende Juni hat UBS mit key4 eine offene Online-Plattform rund um die Finanzierung und den Erhalt von Eigenheim und Wohnen lanciert. Bestehende Hypotheken können seit dem Launch auf key4 unkompliziert verlängert werden. Heute baut UBS das Angebot aus: So sind ab sofort auch Abschlüsse von neuen Hypotheken über die Plattform möglich, wie UBS am Mittwoch mitteilte. Zudem wird key4 um eine weitere Partnerschaft mit der schweizweiten Immobilienvermittlungsplattform homegate.ch erweitert. Die Verknüpfung mit dem grössten Online-Immobilienmarktplatz der Schweiz führt Immobiliensuchende direkt zu key4. Schliessen Kunden eine Hypothek über key4 ab, ist UBS die Ansprech- und Vertragspartnerin in allen Belangen.

Plattform basiert auf Ökosystem-Gedanken

Mit dem Ziel, alle wichtigen Dienstleistungen und Services rund um Eigenheim und Finanzierung aus einer Hand anzubieten, wird key4 als offene Plattform kontinuierlich mit zusätzlichen Dienstleistungen sowie weiteren Partnerschaftsangeboten ausgebaut. So hat UBS erst im Juli die Zusammenarbeit und die Beteiligung am innovativen Start-up Houzy bekanntgegeben. Die Partnerschaft mit dem Start-up bietet Wohneigentümerinnen und -eigentümern nützliche Tools rund um das Thema Wohneigentum und ergänzt so das Ökosystem von key4.

Mit der Beteiligung an Houzy oder der Zusammenarbeit mit Homegate unternehme key4 erste Schritte, eine Plattform "Wohnen und Eigenheim" zu schaffen, die auf dem Ökosystem-Gedanken basiere, kommentiert Andreas Dietrich, Professor für Banking & Finance an der Hochschule Luzern, im IFZ Retail Banking Blog. Vor diesem Hintergrund könne Homegate aus Sicht von key4 als erste "Lead Generation"-Partnerschaft bezeichnet werden. Des Weiteren wäre es nach Meinung Dietrichs für UBS interessant, stärker mit den Immobilienmaklern verlinkt zu sein, da diese im wichtigsten Zeitpunkt (Wohnungs- resp. Hausbesichtigung) mit dem Kunden in Kontakt sind. Als weiteres sei interessant zu sehen, dass UBS mit anderen unabhängigen Finanzierungsvermittlern zusammenarbeitet. So sei UBS Atrium für die Finanzierung von Renditenliegenschaften beispielsweise selber als Investor auf der "Konkurrenz-Plattform" Valuu oder FinanceScout 24 vertreten.

160’000 Visits bis heute

Interessenten finden auf key4 sowohl Anbieter mit attraktiven Zinsen für lange, als auch Anbieter mit besonders guten Konditionen für kurze Laufzeiten. So lassen sich etwa Saron-Hypotheken mit variablen Zinssätzen neu mit einer Festhypothek kombinieren. Laut Medienmitteilung können Kunden so erstmals und einzigartig im Markt für jede Hypothekar-Tranche das jeweils attraktivste Angebot von unterschiedlichen Schweizer Kreditgebern auswählen und ihre Immobilienfinanzierung zusammenstellen. Mit den neu auf key4 integrierten Hypotheken- und Maximal-Kaufpreis-Rechner lassen sich zudem die monatlichen Kosten einer Hypothek sowie deren Tragbarkeit schnell und unkompliziert ermitteln.

Seit der Lancierung des Portals bis Ende Juni hatte die Seite bis heute rund 160’000 Visits. Bislang hat man in etwa 2,5 Terminbuchungen pro Arbeitstag (bei acht Mitarbeitenden). Weiter wurden bisher Transaktionen in 13 Kantonen abgeschlossen (v.a. in Zürich und der Ostschweiz; noch weniger in der Romandie oder im Tessin, das Angebot ist aber auch in italienischer und französischer Sprache verfügbar). Die durchschnittliche Finanzierungshöhe ist rund CHF 450’000 und die durchschnittliche Tragbarkeit beträgt 21%. Die durchschnittliche Laufzeit der Hypotheken beträgt sechs Jahre.