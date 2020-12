Key4 geht Partnerschaft mit Finance Scout24 ein

Die Immobilienplattform key4 bietet alle Services rund um Wohneigentum und -erwerb an. (Bild: Shutterstock.com/Alexander Chaikin)



Mit FinanceScout24 stosse der erste Partner im Bereich der Finanzierungsvermittler zum Key4-Ökosystem, teilte die UBS am Montag mit. Mit der stetigen Erweiterung des Ökosystems der im Frühjahr 2020 lancierten offenen Immobilienplattform durch neue strategische Partnerschaften werden Kunden alle Services rund um Wohneigentum und -erwerb zur Verfügung gestellt. Teil davon sind auch die bereits bekannt gegebenen Partnerschaften mit Houzy und Homegate. Weitere Partner sollen in Kürze dazukommen. "Die Partnerschaft mit Finance Scout24 ist der logische nächste Schritt im Ausbau unseres Ökosystems und Teil unserer langfristigen Strategie, Marktführer im Plattformgeschäft zu werden", lässt sich Martha Böckenfeld, Head Digital Platforms & Marketplaces, in der Medienmitteilung zitieren.

Über die Vermittlung hinaus bietet die Immobilienplattform die Verwaltung der Hypotheken an. Zudem können key4-Kunden für jede Hypothekar-Tranche das jeweils attraktivste Angebot von unterschiedlichen Schweizer Kreditgebern auswählen und so ihre Immobilienfinanzierung individuell zusammenstellen.