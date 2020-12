Key4 gewinnt Moneypark als Partner

Die Immobilienplattform Key4 baut ihr offenes Ökosystem weiter aus. (Bild: Shutterstock.com/Sommart Sombutwanitkul)



Key4 von UBS stärke durch die neue Partnerschaft mit Moneypark das Plattformbanking mit Hypotheken in der Schweiz, schreibt die UBS in einer Medienmitteilung vom Montag. Gleichzeitig profitierten Hypothekarnehmer von steigender Transparenz im Markt. Die offene Plattform Key4 bündelt alle Services rund um Wohneigentum und -erwerb an einem Ort, und diese stehen nun auch Kundinnen und Kunden von Moneypark erstmals zur Verfügung. Somit können sie für jede Hypothekar-Tranche das attraktivste Angebot von unterschiedlichen Schweizer Kreditgebern auswählen und so ihre Immobilienfinanzierung individuell zusammenstellen.

"Diese Kooperation mit einem weiteren Finanzierungsvermittler ist integraler Bestandteil der Partnerschaftsstrategie von Key4. Damit machen wir den nächsten Schritt im Ausbau unseres offenen Ökosystems rund um Home und Living", sagt Martha Böckenfeld, Head Digital Platforms & Marketplaces bei UBS. Teil davon sind auch die bereits bekanntgegebenen Partnerschaften mit Finance Scout24, Houzy und Homegate (investrends.ch berichtete). Weitere Partner sollen laut UBS demnächst folgen.

Moneypark vereint auf seiner Plattform Finanzierungspartner mit den unterschiedlichsten Vergabekriterien und bietet zudem professionelle Unterstützung bei Kauf und Verkauf von Wohneigentum sowie neue digitale Services rund um die Immobilie.