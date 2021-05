Der Planet Erde sieht sich einer rasant wachsenden Bedrohung gegenüber. Das Klima verändert sich in erschreckend schnellem Tempo. Unverzicht­bare natürliche Ressourcen wie sauberes Trink­wasser werden immer knapper. Die Abfall­berge wachsen an Land genauso wie in den Weltmeeren. Vontobel zeigt Anlagechancen in sechs Impact-Bereichen für eine nachhaltige Entwicklung auf.