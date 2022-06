La Française verstärkt Business Development Team in Spanien

Julián De la Cuesta, Sales Manager Iberia, La Française (Bild: ZVG)



La Française hat Julián De la Cuesta zum Sales Manager Iberia ernannt, wie die Asset-Management-Gruppe am Mittwoch mitteilte. Er wird an Reyes Garcia-Reol, Country Head - Iberia, berichten. Vor seinem Wechsel zu La Française war De la Cuesta als Senior Product Specialist bei der Allfunds Bank in Spanien für das Produktmanagement und die Geschäftsentwicklung der Anlageberatungsdienste von Allfunds auf der iberischen Halbinsel und in Nord- und Südamerika zuständig.

De la Cuesta verfügt über fast fünfzehn Jahre internationale Erfahrung in der Asset-Management-Branche und begann 2008 bei Schroder Investment Management North America. Sieben Jahre lang arbeitete er in New York als Internal Sales Director und unterstützte die Offshore-Geschäftsentwicklung in den USA, Kanada und der Karibik. 2015 wurde er zum Offshore Sales Director mit Verantwortung für das Retail-Vertriebsnetz und das Produktmarketing ernannt. Nach vier Jahren wechselte De la Cuesta als Senior Consultant zu AON in Madrid, wo er für den Aufbau des Outsourced Chief Investment Officer (OCIO)-Geschäfts für die spanischen, andorranischen und portugiesischen Niederlassungen des Unternehmens verantwortlich war. Er hat einen Bachelor of Sciences in Management von der Saint John’s University in New York.