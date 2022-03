Länderchef Schweiz kehrt zu Rothschild & Co AM zurück

Gil Platteau, Country Head Switzerland, Rothschild & Co Asset Management Europe (Bild: ZVG)



Gil Platteau ist wieder Country Head Switzerland bei Rothschild & Co Asset Management Europe, wie einer Medienmitteilung vom Mittwoch zu entnehmen ist. Vor seinem Wechsel zu Mercer Global Investments Europe und Northern Trust Switzerland führte Platteau von 2013 bis 2017 diese Funktion bereits aus. "Die Rückkehr von Gil Platteau zu uns bestätigt unser Engagement für Schweizer Investoren und unsere Entschlossenheit, das Wachstums zu fördern“, betont Quentin Piloy, Head of Northern Europe beim Rothschild & Co Asset Management Europe.

Rothschild & Co Asset Management Europe bietet seit über 15 Jahren Kunden in der Schweiz Anlagelösungen an. Die Teams entwickeln und verwalten ein Spektrum von High Conviction-Fonds, die in alle Assetklassen wie Aktien, Anleihen und diversifizierte Anlagen investieren.