Lancierung «ZIF Green Bonds Global»

Der «ZIF Green Bonds Global»-Fonds stellt Nachhaltigkeit sicher.



Für Anleger stellt die erfolgreiche Umsetzung von Nachhaltigkeitsstrategien eine grosse Herausforderung dar. Einerseits ist der Einsatz komplexer Finanzinstrumente unerwünscht, andererseits muss der generierte positive Effekt sichergestellt werden, quantifizierbar und kontrollierbar sein. Mit auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Green Bonds kann dieses Dilemma überwunden werden.

Bei Green Bonds handelt es sich grundsätzlich um reguläre Anleihen, die jedoch zweckgebunden sind und ein klar definiertes Ziel im Bereich Nachhaltigkeit/Umwelt verfolgen. Für die Anleger eignen sie sich daher optimal für die Umsetzung ihrer Nachhaltigkeitsstrategie. Der positive Nutzen der Anlagen kann auf vielfältige Weise quantifiziert und kommuniziert werden: es kann beispielsweise dargestellt werden, in welchem Masse die Investition zur Kompensation von CO2 beigetragen hat.

Ein aktiver Managementansatz führt darüber hinaus dazu, dass bei Green Bonds keine Renditeeinbussen im Vergleich zu «herkömmlichen» Bonds zu erwarten sind. Daher eignen sich Green Bonds nicht nur als Nischenallokation, sondern auch als Ersatz für «Obligationen Welt».

Die wichtigsten Merkmale von «ZIF Green Bonds Global – CHF abgesichert» sind:

Sicherstellung der Nachhaltigkeit durch Aktives Asset Management mit Green-Bond-Analyse und Engagement-Prozess im Anlageprozess integrierte ESG-Kriterien zusätzliche Ausschlusslisten

Asset Manager mit langjähriger Expertise: NN Investment Partners

Reporting der erreichten Wirkung wie z.B. CO2-Reduktion

Fokus auf Green Bonds mit Investment-Grade

breite Diversifikation über Länder und Sektoren (Mischung aus Staatsanleihen, Supranationals, Agencies und Unternehmensanleihen)

Benchmark: Bloomberg Barclays MSCI Global Green Bond Index

Absicherung in CHF

erwartete Total Expense Rate: 0,32-0,33%

ISIN/Valor CH1130675452/113067545

Fund Administrator: UBS Fund Management (Switzerland) AG

Mit Green Bonds bietet die Zurich Invest AG ihren Anlegern ein breit diversifiziertes, professionell verwaltetes globales Portfolio an. Sowohl das Gefäss als auch die Anlagerichtlinien sind massgeschneidert auf die Wünsche und Bedürfnisse von institutionellen Investoren in der Schweiz, da in eidgenössischen Fonds keine Stempelsteuern anfallen. Die Anlagevorschriften der BVV 2 werden eingehalten.

