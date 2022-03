Leasing der Migros Bank unter neuer Leitung

Dietmar Walangitang, Leiter Leasing, Migros Bank (Bild: ZVG)



Investitionsgüter-Leasing wird im Finanzierungsmix von mittelständischen Unternehmen immer wichtiger. Die Migros Bank baut daher ihr Angebot aus und verstärkt sich mit Dietmar Walangitang als neuem Leiter Leasing, wie die Bank am Freitag mitteilte. Vor seinem Eintritt in die Migros Bank Mitte März war Walangitang für verschiedene Leasingfirmen tätig, zuletzt in der Funktion Leiter Leasing Schweiz. Er ist dipl. Betriebswirt der deutschen Fachhochschule Biberach.