Leonteq erweitert Angebot an Krypto-Assets

Leonteq bietet insgesamt 18 Krypto-Assets an, die in verbriefter Form gehandelt werden können. (Shutterstock.com/Wit Olszewski)



Leonteq hat die Plattform um 13 weitere Krypto-Assets ergänzt und bietet laut Medienmitteilung vom Dienstag neu Produkte mit Aave, Algorand, Cardano, Chainlink, Cosmos, EOS, Ethereum Classic, Filecoin, Maker, Polkadot, Stellar, Tezos und Uniswap als Basiswerte an. Tracker-Zertifikate auf diese Krypto-Assets sind nun für Anleger, je nach Basiswert, entweder als kotierte Produkte an der SIX oder an der BX Swiss oder als nicht kotierte Produkte erhältlich. Das Krypto-Universum von Leonteq könne auch in die Indexstrategien von Vermögensverwaltern integriert werden, die bei aktiv verwalteten Zertifikaten (AMCs) eingesetzt werden.

"Wir sind überzeugt, dass sich Krypto-Assets zu einer etablierten Anlageklasse entwickeln werden, und wir möchten unseren Kunden die Möglichkeit geben, auf diesem Gebiet zu investieren und zu handeln", sagt Alessandro Ricci, Head Investment Solutions von Leonteq.

Heute bietet Leonteq laut eigenen Angaben sowohl institutionellen Investoren als auch Privatanlegern das grösste verfügbare Produktuniversum für insgesamt 18 Krypto-Assets, die in verbriefter Form gehandelt werden können, einschliesslich Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin und Ripple.