Leonteq lanciert Crypto Market Index

Ein diversifizierter Investmentansatz bei der Anlage in Krypto-Assets ist sinnvoll. (Bild: Shutterstock.com/Vit-Mar)



Anfang dieses Monats hat Leonteq bereits Avalanche, Polygon und Dogecoin als neue Krypto-Assets auf ihrer Plattform aufgenommen, die gemessen an der Marktkapitalisierung zu den Top-15 Krypto-Assets zählen. Nach dieser Erweiterung auf insgesamt 25 Krypto-Assets lanciert Leonteq nun ihre erste eigene regelbasierte Indexstrategie, wie das Schweizer Fintech-Unternehmen am Freitag mitteilte. Zudem ist ab sofort ein Tracker-Zertifikat auf den Leonteq Crypto Market Index für Schweizer Anleger erhältlich und an der SIX Swiss Exchange gelistet.

Der Leonteq Crypto Market Index bildet die Performance von derzeit 11 Krypto-Assets ab. Die Gewichtung der einzelnen Indexkomponenten wird auf Basis ihrer Marktkapitalisierung bestimmt, wobei auch ein Mechanismus zur Reduzierung der Konzentration auf einzelne Indexkomponenten zum Einsatz kommt. Die Zusammensetzung des Index wird vierteljährlich überprüft und angepasst und umfasst derzeit Algorand, Avalanche, Bitcoin, Cardano, Dogecoin, Ether, Litecoin, Polkadot, Polygon, Solana und XRP.

Die jüngste Volatilität auf dem Kryptomarkt habe gezeigt, dass ein diversifizierter Investmentansatz bei der Anlage in Krypto-Assets sinnvoll sei, lässt sich Tino Wendisch, Managing Director und Head Crypto Offering bei Leonteq, in der Medienmitteilung zitieren. Aufgrund seiner diversifizierten Struktur und der Möglichkeit, den Index im Laufe der Zeit um neue Krypto-Assets zu ergänzen, stelle der Leonteq Crypto Market Index eine ausgewogene Anlagemöglichkeit dar. Das Zertifikat auf den Index ermögliche es Anlegern, an den langfristigen Aussichten dieser aufstrebenden Anlageklasse zu partizipieren, die derzeit rund 73% der gesamten Krypto-Marktkapitalisierung ausmache.