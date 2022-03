LFDE vergrössert Managementteam für internationale Aktien

Nina Lagron, Fondsmanagerin für internationale Aktien, La Financière de l’Echiquier



La Financière de l’Echiquier (LFDE) hat am Freitag die Ernennung von Nina Lagron als Fondsmanagerin für internationale Aktien bekanntgegeben. Damit unterstützt sie David Ross und Louis Bersin beim Management des Echiquier World Equity Growth. Der 2010 aufgelegte Fonds investiert in internationale Wachstumswerte. Der Fonds hat die Stockpicking-Kompetenzen von LFDE auf internationale Aktien ausgeweitet und dieses Know-how später auch auf thematische Aktien ausgedehnt.

Nina Lagron verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung an den internationalen Märkten. Ihre berufliche Laufbahn begann 1998 bei UBS in London als Associate Director für internationale Fusionen & Übernahmen. Anschliessend war sie neun Jahre lang als Senior Portfolio Manager bei Amundi tätig und war für Investitionen in Europa und dem Nahen Osten mit einem Vermögen von bis zu 2 Mrd. USD verantwortlich. 2014 wechselte sie zu Gemway Assets. Dort war sie für die Entwicklung der ESG-Politik zuständig und entwickelte den Impact-Ansatz des Unternehmens mit. 2017 kam Lagron zu La Française AM und leitete dort vier Impact-Fonds, bevor sie zum Head of Large Cap Equities ernannt wurde. Sie war Mitglied des Exekutivkommittees. Im Februar 2022 trat sie schliesslich LFDE - La Financière de l’Echiquier bei.

Lagron ist Deutsch-Französin und absolvierte einen Masterstudiengang der Betriebswirtschaft und einen Diplomstudiengang im Management von Finanz- und Bankinstituten an der Universität Paris Dauphine. 2007 erwarb sie die Qualifikation als CFA.