LGIM ernennt Leiter für den Bereich Wholesale & Retail Distribution

Steven de Vries, Head of Wholesale & Retail Distribution EMEA bei Legal & General Investment (Bild: ZVG)



Steven de Vries hat bereits seine Tätigkeit in der Funktion als Head of Wholesale & Retail Distribution EMEA bei Legal & General Investment (LGIM) aufgenommen, wie der Vermögensverwalter am Donnerstag bekannt gab. De Vries wird die Wholesale- und Retail-Aktivitäten des Unternehmens in Kontinentaleuropa leiten und an Honor Solomon, Head of Retail EMEA berichten. De Vries löst Simon Hynes ab, der Anfang des Jahres in den Ruhestand trat.

De Vries wird dafür verantwortlich sein, die Wachstumspläne von LGIM in Kontinentaleuropa, insbesondere in Deutschland, Italien und der Schweiz voranzutreiben. Dabei soll er seine umfangreiche Erfahrung in der engen Zusammenarbeit mit einer Reihe von europäischen Vermögensverwaltern, Privatbanken und anderen Wholesale- und Intermediärkunden einbringen. De Vries wird grösstenteils im Amsterdamer Büro von LGIM tätig sein, aber auch regelmässig die europäischen LGIM-Büros in London, Frankfurt und Mailand besuchen.

Mit 25 Jahren Erfahrung in der Asset-Management-Branche hat De Vries als Managing Director Global Financial Institutions (GFIs) für Janus Henderson Investors gearbeitet, wo er von 2017 bis 2020 für die Entwicklung und Umsetzung der Strategie für GFIs und Grosskunden verantwortlich war. Vor der Fusion des Unternehmens hatte er von 2001 bis 2017 eine leitende Funktion bei Henderson Global Investors inne, davon sechs Jahre lang als Head of Sales für Kontinentaleuropa. Zuletzt war de Vries als unabhängiger Berater tätig und beriet unter anderem Boutique-Vermögensverwalter im europäischen Vertrieb.