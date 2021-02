LGT Capital Partners baut Anlagekapazitäten aus

LGT Capital Partners baut das Fixed-Income-Kompetenzzentrum aus.



LGT Capital Partners (LGT CP) gab am Montag bekannt, sein Investmentangebot im Segment Staatsanleihenstrategien in Schwellenländern und insbesondere in Frontier-Märkten zu erweitern. Zu diesem Zweck wird das Fixed-Income-Kompetenzzentrum um ein erfahrenes Team von sechs Anlageexperten aus den nordischen Ländern mit langjährigem Leistungsnachweis ausgebaut, wie es in der Medienmitteilung heisst.

Durch diese Ergänzung erweitert LGT CP seine Investmentangebot an Fixed-Income-Strategien in Schwellen- und Frontier-Märkten, die insbesondere im aktuellen Niedrigzinsumfeld als hochattraktive Anlageklasse gelten. Die sechs neuen Experten von LGT CP haben als Team bereits in Staatsanleihenstrategien in Schwellenländer und Frontier-Märkten investiert. In Anbetracht des langfristigen Anlageansatzes und der systematischen Integration von ESG-Kriterien in den Anlageprozess durch das Team, bestehe eine starke Übereinstimmung mit den Anlageüberzeugungen von LGT CP, heisst es weiter.