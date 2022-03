LLB engagiert Leiter für digitale Transformation

Marius Virmond, Leiter Digital Transformation, LLB-Gruppe



Die Liechtensteinische Landesbank (LLB) forciert die Weiterentwicklung ihrer digitalen Angebote und ihrer Kernprozesse und hat dafür Anfang Jahr den Geschäftsbereich Digital Transformation geschaffen. In seiner Funktion als Leiter Digital Transformation übernimmt Marius Virmond auch die Verantwortung für das umfassende Transformationsprogramm LLB.ONE, mit dem die LLB-Gruppe neben der innovativen Weiterentwicklung der Kundenschnittstellen auch die Harmonisierung und Automatisierung ihrer internen Schlüsselprozesse vorantreiben wird, wie einer Medienmitteilung vom Freitag zu entnehmen ist. In den nächsten fünf Jahren investiert die LLB-Gruppe dafür 100 Millionen Franken im Rahmen ihrer Strategie ACT-26.

Virmond war in den vergangenen sieben Jahren als Senior-Berater bei Deloitte tätig und leitete dabei umfangreiche Digitalisierungs- und Industrialisierungsprojekte für Banken in der Schweiz und in Europa. Davor arbeitete er bei Bain & Company in München, Sydney und Zürich rund neun Jahre in der Strategieberatung für internationale Kunden. Virmond studierte Betriebswirtschaft an der Handelshochschule Leipzig und verfügt über einen MBA der Wirtschaftshochschule INSEAD.