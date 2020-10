Lombard Odier IM ernennt Head of Wholesale Deutschland

Anja Combrink-Birkholz, Head of Wholesale Deutschland und Österreich, Lombard Odier Investment Managers



Lombard Odier Investment Managers (LOIM) hat Anja Combrink-Birkholz zum 1. Oktober zur Head of Wholesale Deutschland und Österreich, wie Citywire am Donnerstag berichtete. Ihr Fokus liegt auf der Entwicklung strategischer Vertriebspartnerschaften und der Betreuung von Dachfonds, Family Offices sowie Gross- und Privatbanken. Sie hat ihren Sitz in Frankfurt und berichtet an Robert Schlichting, Country Head Deutschland und Österreich bei LOIM.

Combrink-Birkholz kommt von Neuberger Berman, wo sie fast zehn Jahre als Senior Sales Executive, Relationship Manager und Vice President tätig war. Bei dem amerikanischen Asset Manager betreute sie mit Grossbanken, Family Offices, Privatbanken und unabhängige Vermögensverwalter das Intermediär-Geschäft in Deutschland und Österreich. Zuvor war Combrink-Birkholz während sieben Jahren als Senior Relationship Manager bei Massachusetts Financial Services beschäftigt, zuletzt als Direktorin für den Vertrieb in Deutschland.