Lombard Odier IM ernennt Leiterin des UK-Wholesale-Geschäfts

Selina Tyler, Head of UK Wholesale, Lombard Odier Investment Managers



In ihrer neuen Rolle werde Selina Tyler dafür verantwortlich sein, das Wachstum von Lombard Odier Investment Managers (LOIM) Wholesale-Geschäft in Grossbritannien voranzutreiben und das Vertriebsangebot des Unternehmens für Intermediäre wie Privatbanken, Finanzberater und Vermögensverwalter zu stärken. Wie es weiter in einer Medienmitteilung vom Montag heisst, ist sie in London ansässig und berichtet an Jonathan Clenshaw, European Head of Sales bei LOIM.

Tyler werde sich auch darauf konzentrieren, LOIMs Themeninvestments und Nachhaltigkeitsangebote im britischen Wholesale-Kundennetzwerk zu etablieren, einschliesslich der "TargetNetZero"-Strategien, die kürzlich lanciert wurden.

Tyler hat über 16 Jahre Erfahrung im Investment Management und wechselt von Mirabaud Asset Management, wo sie als Head of UK Wholesale tätig war, zu LOIM. Davor war sie sechs Jahre als UK Sales Director bei Hermes Investment Management und weitere fünf Jahre bei der Man Group tätig.