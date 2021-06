Long/Short in die globale Energiewende investieren

Die Environmental Focus Strategy investiert in Unternehmen, welche von der Energiewende profitieren dürften oder deren Geschäftsmodell durch diese Entwicklung zunehmend unter Druck gerät. (Bild: ZVG)



Nicht nur Staaten und Unternehmen weltweit ergreifen Massnahmen gegen den Klimawandel, auch viele Privatpersonen haben begonnen, ihr Konsumverhalten und ihre Präferenzen bei den Geldanlagen zu ändern. Dies trifft insbesondere für die Altersgruppe der «Millennials» zu , die in den Jahren zwischen 1981 und 1996 geboren sind. Es wird erwartet, dass diese Generation, die nun voll im Berufsleben steht, einen grossen Einfluss auf den Übergang zu einer schadstoff-ärmeren Wirtschaft haben wird.

Einfluss von Anlegern via Finanzmärkte

Damit dieser Übergang möglich wird, sind nach Schätzungen der International Renewable Energy Agency Investitionen in Höhe von rund 110 Billionen US-Dollar bis 2050 nötig. Führende Unternehmen aus allen Sektoren und Finanzzentren haben ihre Pläne zur Reduktion der Emissionen angekündigt und zahlreiche von ihnen haben auch einen Zeitplan für die Erreichung dieser Ziele kommuniziert.

Die Transformation des Energiesystems wird über viele Jahre hinweg in sämtlichen Teilen der Welt stattfinden. Die im Juni 2020 lancierte Environmental Focus Strategy der Hedge Fonds-Spezialisten von O’Connor ist eine Long/Short-Strategie, die in Unternehmen investiert, welche von der Energiewende profitieren dürften oder deren Geschäftsmodell durch diese Entwicklung zunehmend unter Druck gerät. Die Auswahl der Anlagen erfolgt sowohl top down als auch bottom up, und investiert wird über alle Sektoren und Themen hinweg.

In den Übergang zu einer neuen "Energie-Welt“ investieren

