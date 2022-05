Loomis Sayles treibt ESG-Initiativen voran

Colleen Denzler, Leiterin ESG-Bereich, Loomis, Sayles & Company (Bild: ZVG)



Loomis, Sayles & Company hat am Donnerstag bekannt gegeben, dass Colleen Denzler, CFA, zur Leiterin des ESG-Bereichs (Umwelt, Soziales und Governance) des Unternehmens ernannt wurde. Denzler, die in Boston ansässig ist, wird an den Chief Investment Officer David Waldman berichten.

Denzler begann ihre Karriere bei Calvert Asset Management als ESG-Portfoliomanagerin und Analystin. Weitere Führungspositionen bekleidete sie bei Janus Henderson, wo sie Global Head of Fixed Income Strategy war, und bei American Century Investments, wo sie als Senior Portfolio Manager und Head of Money Markets tätig war. Anschliessend war sie Chief Investment Officer von First Affirmative Financial Network, einem auf nachhaltige Anlagen spezialisierten RIA, und Präsidentin der branchenführenden SRI-Konferenz. Später setzte Denzler ihr Fachwissen als strategische Beraterin für Vermögensverwalter im Bereich ESG und nachhaltige Investitionen ein. Zuletzt leitete sie die ESG-Integrationsbemühungen bei Smith Capital Investors.