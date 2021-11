Lukas Gähwiler – der "Mister Schweiz" der UBS

Lukas Gähwiler tritt die neue Funktion des VR-Vizepräsidenten der UBS an. Gähwiler ist nicht nur Bankenkenner durch und durch. Er ist auch, was in der Schweiz und gerade aus Bankenkreisen oft fehlt: Eine Person der Wirtschaft, die sich mit ihrer praktischen Erfahrung aktiv an der politischen Diskussion beteiligt. UBS-VR-Präsident soll Wallstreet-Banker Colm Kelleher werden.