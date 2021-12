Man GLG mit neuen Kräften im Aktienteam

Yohann Terry, Portfoliomanager, Man GLG



Man GLG, ein diskretionäres Investmentvehikel der Man Group, hat die Ernennung von Yohann Terry und Jann Breitenmoser als Portfoliomanager im Aktienteam des Unternehmens bekannt gegeben. Terry verfügt über 15 Jahre Anlageerfahrung und wird für die Verwaltung einer thematischen, verantwortungsvollen Anlagestrategie mit Schwerpunkt auf Wasser und Kreislaufwirtschaft verantwortlich sein. Er hat seinen Sitz in Pfäffikon, Schweiz, und wird direkt an Teun Johnston, CEO von Man GLG, berichten. Terry kommt von J. Safra Sarasin Asset Management (JSS AM), wo er eine auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Strategie leitete, die in Umweltthemen wie Wasser, Kreislaufwirtschaft und intelligente Mobilität investiert. Vor seiner Tätigkeit bei JSS AM war er bei Exane BNP Paribas tätig. Dort war er als Finanzanalyst im Versorgungssektor mit Schwerpunkt Wasser und erneuerbare Energien. Später leitete er ein Team, das sich auf thematische Investitionen und Nachhaltigkeit konzentrierte. Terry hat einen MBA von der ESSEC Business School in Paris und studierte an der Ludwig-Maximilians-Universität in München.

Breitenmoser kommt von JSS AM zu Man GLG, wo er eine Strategie mit Schwerpunkt auf den UN-Nachhaltigkeitszielen sowie eine nachhaltige europäische Small-Cap-Strategie mitverwaltete. Während seiner Zeit bei JSS AM deckte er auch die Sektoren Industriewerte und Informationstechnologie ab. Davor war er bei Akina (ehemals Lombard Odier Private Equity). Dort arbeitete er als Private Equity Associate. Jann begann seine Karriere bei der Credit Suisse. Er hat einen MSc in Wirtschaftswissenschaften von der Universität Konstanz und ist als CIIA (Certified International Investment Analyst) akkreditiert. Breitenmoser ist ebenfalls in Pfäffikon tätig und wird an Terry berichten.