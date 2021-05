Man Group mit neuem Verkaufschef Schweiz

Manuele de Gennaro, Head of Sales Switzerland, Man Group



Manuele de Gennaro übernimmt die Funktion des Head of Sales Switzerland bei Man Group, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Er wird an Steven Desmyter, Global Co-Head of Sales & Marketing berichten. De Gennaro soll in seiner neuen Rolle die Präsenz der Man Group im Schweizer Markt weiter ausbauen, mit dem Hauptfokus auf das institutionelle Geschäft.

De Gennaro hat über 20 Jahre Erfahrung in der Investment-Management-Industrie. Zuletzt war er Länderchef Schweiz bei M&G Investments und Chairman von M&G International Investment Switzerland. Davor arbeitete er fast zehn Jahre bei der Credit Suisse.