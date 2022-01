Marcuard Heritage und Gentwo kooperieren

Patrick Stauber, Group CEO, Marcuard Heritage



Marcuard Heritage versteht sich als zukunftsorientierter Lösungsanbieter für Kundenberater, wie es in einer Medienmitteilung vom Dienstag heisst. Konkret biete die Schweizer Unternehmensgruppe grosse Engagements über Anlagefonds in unterschiedlichsten Rechtsräumen an. Die Entwicklung der anspruchsvollen Strukturen gestalte sich allerdings oft als aufwendig und teuer. Aus diesem Grund sei der Vermögensverwalter nun eine Partnerschaft mit dem Zürcher Anbieter von Verbriefungsplattformen, Gentwo, eingegangen. Letzterer habe in der Folge eine ausserbilanzielle Emissionslösung für Marcuard Heritage konzipiert, durch die sich aktiv gemanagte Zertifikate (AMC) mit Schweizer ISIN ohne die Einbindung eines Bankenemittenten emittieren lassen.

Marcuard Heritage, dessen Expertise unter anderem im Bereich der Private Markets liege, habe so eine Angebotslücke geschlossen. Neue Vermögenswerte, die bislang nur schwer zugänglich waren, seien für die Kunden des Wealth Managers leicht investierbar geworden. Eintrittsbarrieren sollen durch die Hinzunahme der zusätzlichen Kompetenzen gleichzeitig so weit wie möglich gesenkt werden. Hintergrund sei die immer stärker werdende Nachfrage nach neuen und vormals nicht portfolio-kompatiblen Anlagewerten, die im aktuellen Umfeld Renditepotenzial aufweisen und zu einer verbesserten Portfoliodiversifizierung führen können, heisst es weiter.

Dazu Patrick Stauber, Group CEO bei Marcuard Heritage: "Das Aufsetzen konventioneller Anlagefonds nahm immer viel Zeit in Anspruch. Ab jetzt können wir effizient, unkompliziert und in Windeseile massgeschneiderte AMC lancieren und unser Angebot um unterschiedliche alternative Anlagebereiche wie Digital Assets oder Real Estate erweitern."