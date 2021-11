Maximale Ausschüttung der SNB an Bund und Kantone in Griffnähe

Die Schweizerische Nationalbank weist für die ersten drei Quartale einen Gewinn von CHF 41,4 Mrd. aus. 42,2 Mrd. kamen aus Fremdwährungspositionen. Auf dem Gold fiel ein Bewertungsverlust von 1,3 Mrd. an. Die Frankenpositionen ergaben ein Plus von 0,8 Mrd. Die maximale Auszahlung von CHF 6 Mrd. für 2021 an Bund und Kantone scheint schon jetzt gesichert.