Mazars verstärkt Financial Services in der Schweiz

Ivan Lamorte, Head of Governance, Risk & Compliance im Bereich Financial Services, Mazars



Ivan Lamorte, Executive Director, verstärkt als Head of Governance, Risk & Compliance den Bereich Financial Services bei Mazars in der Schweiz, wie das Wirtschaftsprüfüngs- und Beratungsunternehmen am Dienstag bekannt gab. Er soll vom Standort Zürich aus zusammen mit dem Team den weiteren Ausbau der Governance-und Risikomanagement-Dienstleistungen für Versicherungs- und Bankinstitute vorantreiben.

Lamorte verfügt über 13 Jahre Erfahrung im Financial-Services-Umfeld mit Schwerpunkt Risikomanagement und "Integrated Assurance". Zuletzt war er als "Innovation Lead" im Bereich Regulatory & Compliance bei SIX tätig. Er hat zudem über acht Jahre Erfahrung bei EY Zürich und London, wo er diverse Risikomanagement- und Compliance-Mandate in der Beratung und Prüfung von Finanzdienstleistungsunternehmen leitete. Ivan Lamorte verfügt über einen Master in Wirtschaftswissenschaften der Universität Zürich.