Medtech und Services: Wachstumschancen ungebrochen

Unabhängig von einer Normalisierung der Corona-Situation: Der Medtech-&-Services-Sektor wächst im Vergleich zur Gesamtwirtschaft schneller. (Bild: Shutterstock.com/shutter_o)



Mit einem Wertzuwachs von 24,8% konnte der Bellevue Medtech & Services Fonds im letzten Jahr seine Benchmark hinter sich lassen (+23,7%). Trotz zwischenzeitlichen Belastungen durch die Pandemie setzte sich der Fonds auch gegen den Euro Stoxx 50 (+24,1%) und den Dax (+15,8%) durch. Der Fonds konzentriert sich auf innovative, wachstumsstarke und grosskapitalisierte Medtech-&-Services-Unternehmen und investiert ergänzend in sehr schnell wachsende mittelkapitalisierte Wachstumsunternehmen. Die Kombination von tief korrelierter Medtech-&-Services-Aktien mit Life-Sciences-Tool-Unternehmen schafft laut Bellevue einen hohen Diversifikationseffekt und ermöglicht auch in einem Umfeld von rasch wechselndem Marktgegebenheiten stabile Renditen. Dies habe sich auch 2021 bestätigt: Der Fonds konnte den starken Druck auf klein- und mittelständische Wachstumsaktien durch Investments in Life-Sciences-Tool-Unternehmen und US-Krankenversicherer kompensieren.

"Auch für 2022 stehen die Zeichen auf grün. Die Bewertungsbasis des Sektors ist moderat und bietet damit sowohl Chancen für Investoren als auch für Übernahmen – nicht zuletzt da die Bewertung vieler aufstrebender Wachstumsunternehmen im 2021 enorm zurückgegangen ist", so die Bellevue-Experten. Vorbote sei der Healthcare-Riese Stryker, der bereits kurz nach dem Jahreswechsel ein Übernahmeangebot für Vocera lancierte, das führende Unternehmen für Kommunikationssoftware und -hardware für Krankenhäuser.

Die langfristigen Wachstumstreiber seien mehr denn je intakt. Die grosse Innovationskraft der Medizintechnikunternehmen zeige sich vor allem durch neue Produkte in den Bereichen Diabetes-Therapie, minimalinvasiver Herzklappenersatz und -reparatur, Neurostimulation sowie Operationsrobotik. Bei den Gesundheitsdienstleistern liege das grösste Wertsteigerungspotenzial nach wie vor bei den US-Krankenversicherern.

Wichtigste Werttreiber

Wichtigste Werttreiber im Medtech & Services-Sektor sind laut den Bellevue-Experten die fortschreitende Privatisierung (Medicare Advantage, Medicaid) und die vertikale Integration von Leistungserbringern (Hausärzte und ambulante Zentren). Die Life-Science-Tools-Unternehmen dürften von der hohen Forschungsintensität im Biotechbereich und der hohen Nachfrage der Impfstoffhersteller profitieren. Aus den Erträgen des Corona-Test-Geschäfts tätigten die Unternehmen zudem massive Zukäufe und Reinvestitionen. Krankenhäuser wie auch die Medizintechnikunternehmen sollten von der erwarteten Normalisierung der elektiven Eingriffe profitieren.

Wie die Experten weiter ausführen, wurden bereits erste positive Unternehmensresultate für das 4. Quartal 2021 anlässlich der grössten jährlich stattfindenden globalen JP Morgan Healthcare Investorenkonferenz anfangs Januar verkündet. Verbunden mit einem zusätzlichen Wachstumsschub, welcher durch die während der Corona-Krise aufgeschobenen Behandlungen ermöglicht werde, ergebe dies aktuell einen attraktiven Einstiegszeitpunkt für die Investoren.

Unabhängig von einer Normalisierung der Corona-Situation lassen laut den Experten langfristige Wachstumsfaktoren, wie die steigende Lebenserwartung und die hohe Innovationskraft, den Medtech-&-Services-Sektor im Vergleich zur Gesamtwirtschaft schneller wachsen und die Gewinne überdurchschnittlich ansteigen. "Der Medtech & Services Fonds investiert in den gesamten Gesundheitsmarkt ohne die Medikamentenhersteller. Als vollwertiges Healthcare-Produkt zielt der Fonds darauf ab, bei einem vergleichbaren Risikoprofil eine deutlich höhere Rendite zu erwirtschaften als traditionelle Healthcare-Fonds", so die Bellevue-Experten. Marcel Fritsch, Portfolio Manager des Bellevue Medtech & Services Fonds, gibt einen Rückblick 2021 und Ausblick 2022 auf den Medtech-&-Services-Sektor.