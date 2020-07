MFS verstärkt Team in Europa

Carsten Uekermann, Director of International Accounts bei MFS Investment Management



Carsten Uekermann stösst als Director of International Accounts zu MFS Investment Management. Mit dieser Ernennung baut der Anlageverwalter sein Team in Europa aus. Konkret wird Uekermann die Zusammenarbeit mit wichtigen Intermediären intensivieren und so zum Wachstum von MFS in den DACH-Ländern beitragen.

Uekermann wird in Frankfurt zusammen mit Markus Hampel und Sebastian Hesse arbeiten. Zudem wird er in engem Kontakt zu Markus Fuchs und Teo Gianinazzi in der Schweiz stehen. Er berichtet an Alessandro Giuli, Managing Director, International Accounts bei MFS.

Uekermann hat über 20 Jahre Erfahrung im Finanzsektor und war zuletzt Sales Director bei Lombard Odier Investment Managers. Zuvor arbeitete er als Director Whole Clients bei StarCapital und als Director Retail Clients bei ODDO BHF Asset Management. Begonnen hat er seine berufliche Laufbahn im Finanzsektor als Senior Sales Manager für IFAs bei Fidelity International.

Vor Uekermann hatte MFS bereits weitere Vertriebsmitarbeiter in Europa eingestellt. Zuletzt kamen Romain Drezet als Sales Director für Frankreich und Luigi Burdo als Sales Director für Italien hinzu.