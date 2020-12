MG baut Stewardship- und Nachhaltigkeits-Team auf

Rob Marshall, Leiter des Stewardship- und Nachhaltigkeitsteams bei M&G



Mit dem Aufbau eines Stewardship- und Nachhaltigkeitsteams unter Leitung von Rob Marshall wird M&G der gestiegenen Kundennachfrage nach ESG-konformen, nachhaltigen und Impact-Produkten gerecht und entwickelt gleichzeitig eine Roadmap für das selbst gesetzte Ziel, bis 2050 in allen Investmentportfolios ein CO2-Emissionsniveau von netto null zu erreichen, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst.

Das neue Stewardship- und Nachhaltigkeitsteam besteht aus 13 Anlageexperten. Es soll die Kompetenzen von M&G in den Bereichen Research, Politik, Evaluation, Integration und Reporting zu ökologischen, sozialen und Governance-Risiken und -Chancen in allen Anlageklassen weiter stärken. Zudem soll das Team die Grösse und den Einfluss von M&G als globaler Vermögensverwalter und Asset Owner nutzen, um die Unternehmen, in die M&G investiert, zu einem Wechsel zu nachhaltigen Geschäftsmodellen zu bewegen. Dazu trage auch das neue Climate Engagement Programm bei, das sich auf Unternehmen mit hohen CO2-Emissionen konzentriert, heisst es weiter.

Neben seiner neuen Aufgabe als Leiter des Stewardship- und Nachhaltigkeitsteams von M&G führt Rob Marshall auch das globale Aktien- und Anleihenresearch-Team von M&G. Zuvor war er als Head of Credit Research tätig. Er leitete die drei Gruppen von Branchen- und Anlageklassenspezialisten für Finanzwerte, Unternehmensanleihen und Asset-Backed Securities (ABS) und war als Analyst jahrelang für den ABS- und den Immobiliensektor zuständig. Vor seinem Wechsel zu M&G im Jahr 2000 war Marshall als Senior Analyst für europäische strukturierte Finanzierungen bei der Kreditratingagentur DCR und später bei Fitch Ratings tätig. Marshall erwarb einen Abschluss in klassischer Philologie am Christs College in Cambridge.