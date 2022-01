M&G erwirbt Impact-Investor Responsability

M&G will ein führendes Unternehmen im Bereich Impact Investing werden. (Bild: Shutterstock.com/Ricardo Mayer)



Die Übernahme stehe im Einklang mit der Strategie von M&G, seine Kapazitäten für nachhaltige Investitionen auszubauen und ein führendes Unternehmen im Bereich Impact Investing zu werden. Es erweitere auch die internationale Präsenz von M&G und die Möglichkeiten zur Beschaffung privater Vermögenswerte, wie einer Medienmitteilung vom Donnerstag zu entnehmen ist.

Responsability hat seinen Hauptsitz in Zürich und hat seit seiner Gründung im Jahr 2003 mehr als 11 Mrd. USD in Privatvermögen in Schwellenländern investiert. Als Pionier im Bereich Impact Investing konzentriert sich Responsability in letzter Zeit auf Unternehmen mit Geschäftsmodellen, die an die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung gebunden sind. Der Impact-Investor verwaltet derzeit ein Vermögen von rund 3,7 Mrd. USD (per Jahresende 2021).

M&G erwirtbt ungefähr 90% des ausgegebenen Aktienkapitals von Responsability und sieht vor, die restlichen 10% zu gegebener Zeit zu erwerben. Die 200 Mitarbeiter von Responsability werden nach Abschluss der Transaktion zu M&G stossen. Das Unternehmen wird seinen Hauptsitz in Zürich behalten und seine Kunden und Portfoliounternehmen in mehr als 70 Schwellenländern weiterhin von seinen acht Niederlassungen aus betreuen. Responsability werde seine Markenidentität beibehalten. Das Geschäft werde mit dem bestehenden Team unter der Leitung von CEO Rochus Mommartz weitergeführt.