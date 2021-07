MG Investments baut Präsenz in der Südschweiz aus

Marco Marmondi, Junior Sales Representative, M&G Investments



Der neue Ansprechpartner für lokale Kunden im Tessin – speziell Banken, Family Offices und unabhängige Vermögensverwalter – heisst Marco Marmondi, wie M&G Investments am Freitag mitteilte. Er wird in seiner Funktion als Junior Sales Representative direkt an Marc-André Hug, Head of Wholesale Switzerland, berichten.

Marmondi bringt mehrjährige Erfahrung im Sales Support mit und arbeitet bereits seit 2020 für M&G Investments Schweiz. Zuvor unterstützte er in gleicher Funktion das Vertriebsteam bei Tabula Investment Management in London. Er verfügt über einen Master of Science in Financial Markets and Investments von der Skema Business School sowie über einen Bachelor of Science in Management von der Fakultät HEC (Hautes Études Commerciales) an der Universität Lausanne.