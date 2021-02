Migros Bank baut Führung des Marketings aus

Gwendy Walbert, Leiterin Marketing Migros Bank



Die Migros Bank baut die Führung des Marketings im Hinblick auf neue strategische Schwerpunkte aus. Zu diesem Zweck ist Gwendy Walbert als Leiterin Marketing zur Migros Bank gestossen. Sie übernimmt per 1. Februar 2021 die neu geschaffene Gesamtleitung für die Bereiche Werbung & PR, Vertriebsmanagement und Produktmanagement, wie es in der Medienmitteilung vom Montag heisst.

Seit 2017 war Walbert Global Head Marketing Wealth Management bei Vontobel. Zuvor arbeitete sie bei Lombard Odier als Head Marketing Privatkunden Europa & Gruppe und bei Julius Bär in verschiedenen Führungsfunktionen, zuletzt als Global Head Marketing Management. Ihre Karriere startete sie bei UBS und PricewaterhouseCoopers. Sie studierte Wirtschaftswissenschaften am Institut Catholique in Paris und an der Universität Hohenheim in Stuttgart und promovierte anschliessend in Betriebswirtschaft an der Universität Zürich.