Migros Bank einigt sich mit deutschen Justizbehörden

Die Migros Bank kann die Angelegenheit in Sachen unversteuerter Vermögen deutscher Kunden ad acta legen.



Die Migros Bank erzielt mit den deutschen Justizbehörden eine einvernehmliche Einigung über in der Vergangenheit unversteuerte Vermögenswerte deutscher Kunden, wie das Finanzinstitut am Montag mitteilte. In diesem Rahmen leistet die Migros Bank eine einmalige Zahlung von rund 2,4 Mio. Euro.

Die Migros Bank ist damit eines von diversen Bankinstituten, das die Vergangenheit im grenzüberschreitenden Geschäft mit Deutschland bereinigt und abschliesst. Die erzielte Lösung umfasse sowohl die Bank als auch deren betroffene Mitarbeitende. Die Einigung habe Wirkung für alle Bundesländer Deutschlands und bringe entsprechende Rechtssicherheit.