Migros Bank mit Wechsel in der Nordwestschweiz

Thomas Friedli, Leiter Private Kunden Nordwestschweiz, Migros Bank



Per Mitte Juni 2022 übernimmt Thomas Friedli die Segmentsleitung Private Kunden in der Region Nordwestschweiz der Migros Bank. Laut einer Medienmitteilung vom Montag folgt er auf Guido Holzherr, der nach 16 Jahren bei der Migros Bank auf eigenen Wunsch in Frühpension geht.

Friedli verfügt über langjährige Führungserfahrung im Sales Management, Marketing und in Change-Prozessen, womit er bei der strategischen Umsetzung der systematischen Verkaufsführung einen wesentlichen Beitrag übernehmen werde. Seit 2021 ist Friedli Coach für Führungskräfte aus dem Vertrieb der Migros Bank. Zudem ist er Co-Leiter des Trainings Lab der Bank, dessen konzeptionellen Aufbau er mitverantwortet hat und das Kundenberater*innen bei der Weiterentwicklung ihrer Kompetenzen unterstützt.